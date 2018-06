Magazine Após virar meme, Neymar aparece com novo visual Atleta viajou para a Rússia com dois cabeleireiros para mudar os cortes durante a Copa do Mundo

O jogador Neymar estreou com a seleção brasileira na Copa da Rússia com um corte de cabelo peculiar, que lhe rendeu diversos apelidos. O "espaguete", "miojo", "periquito", "lesão no cabelo" e o que mais foi inventado sobre o penteado, porém, sumiu rápido: para a próxima partida contra a Costa Rica, na sexta-feira (22), o topete já deve ter desaparecido. Em fotos ...