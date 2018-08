Magazine Após três anos de separação, Rick e Renner anunciam retorno da dupla 'Voltamos, Brasil', comemorou Renner; Rick havia formado dupla com Giovani, da dupla com Gian

O último domingo (12), foi um dia de alegria para os fãs de Rick e Renner. Após três anos separados, os dois anunciaram a volta da dupla. A novidade foi revelada no Instagram dos dois, com uma série de fotos. "Voltamos, Brasil", comemorou Renner em um post no Instagram, e depois divulgou as novas redes sociais da dupla. Os dois estavam separados desde 2015, mas e...