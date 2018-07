Magazine Após suspeita de overdose, Demi Lovato já está acordada Por meio de uma nota, seu porta-voz pediu privacidade

A cantora norte-americana Demi Lovato, 25 anos, já está acordada, após ter sido internada com uma suspeita de overdose. "Demi está acordada, com a família ao lado, e quer agradecer por todo o amor, as orações e o apoio", diz um comunicado divulgado por seu porta-voz, acrescentando que "algumas informações veiculadas não são corretas". "Pedimos privacidade e para se e...