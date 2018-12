Magazine Após sucesso com livro, Precisava Escrever estreia como peça em Goiânia Espetáculo será na próxima terça-feira (11), no Teatro Goiânia, às 19h e às 21h

O escritor Rafael Magalhães e a atriz Ana Clara Paim se apresentam com o stand-up “Precisava escrever – Minha vida amorosa é uma comédia”, na próxima terça-feira (11), no Teatro Goiânia, às 19h e às 21h. Sobre a peça Não há quem possa negar, a vida amorosa da Aninha é mesmo uma comédia. Entre idas e vindas com o ex e novas paqueras, a garota não é muito difer...