Magazine Após sete anos, chega ao fim casamento de Jorge e Ina Freitas Os dois são pais do pequeno Davi, de 2 anos

Após sete anos, chega ao fim o casamento do sertanejo Jorge com a designer Ina Freitas. Os dois tomaram a decisão de se separar perto do fim do ano passado, mas só agora a informação foi divulgada pelo Jornal Extra. O casal namorou por cinco anos e se casaram em 2011. O cantor e a empresária são pais do pequeno Davi, de 2 anos. Sertanejo No final do ano passado, boatos apontaram que Jo...