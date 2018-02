Após problemas com cantoras, Ximbinha cria novo projeto musical

Após diversos problemas com as cantoras que passaram por sua banda após o término de seu casamento e sua dupla com Joelma, o guitarrista Ximbinha, ex-Calypso, apareceu com um novo projeto musical, desta vez, ao lado apenas de outros homens, o Cabaré do Brega.



Nos materiais de divulgação do grupo, Ximbinha aparece em destaque, seguido pelos músicos Kim Marques, Marcelo Wall, Edilson Moreno e Nelsinho Rodrigues.



De acordo com o perfil da Banda X, que ainda mantém, o projeto reúne Ximbinha e "os astros do brega paraense", e é "100% Pará".



Ao longo dos últimos anos, quatro cantoras deixaram os grupos de Ximbinha.