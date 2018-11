Magazine Após primeiro teaser, dois novos personagens de 'Toy Story 4' são divulgados; veja No novo vídeo, são apresentados os personagens Ducky e Bunny, dublados em inglês pela dupla Keegan-Michael Key e Jordan Peele

Menos de um dia após lançar o primeiro teaser de Toy Story 4, a Disney divulgou um novo vídeo sobre o longa, que deve estrear em 2019, quase uma década após Toy Story 3 chegar aos cinemas, nesta terça-feira, 13. No primeiro teaser, diversos personagens já conhecidos do público como o Sr. Cabeça de Batata, Buzz Lightyear e o dinossauro Rex apareciam, com apenas uma ...