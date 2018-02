Após Gleici ser alvo de zoação dos colegas no BBB18, internet sai em defesa de participante; veja

Desde a noite da última segunda-feira (12) os internautas têm saído em defesa da participante Gleici do BBB 18, alvo de comentários e zoações de outros participantes do reality show. Nas redes sociais, os comentários são de que as brincadeiras foram pesadas e, por isso, criou-se a #GleiciMereceRespeito, que viralizou e domina os trending topics do Twitter há várias horas ainda nesta terça-feira (13).

Tudo começou quando o líder Diego convidou suas amigas Ana Paula, Patrícia e Nayara para uma sessão de cinema. No local, eles relembraram o jogo da discórdia, até que o assunto chegou em Gleici e os comentários de chacota se sucederam por vários minutos.

Os participantes riram do jeito da participante andar, de ficar sentada, da postura dela e em um determinado momento começaram a imitar a forma como a acreana ri.

Nayara, a negra empoderada que foi ao programa pra lutar pelos 'pretos', tava ali zombando, com outras três pessoas (brancas) de uma mulher negra e índia ATOA, pois motivo não há, hipócrita nem um pouco #GleiciMereceRespeito #BBB18 pic.twitter.com/2RKyuL8MJg — vinícius. (@helpviny) 13 de fevereiro de 2018

Essas atitudes revoltaram as pessoas nas redes sociais. Além do apoio, usuários da rede social postaram mais vídeos da conversa.

Exigem respeito e não respeitam ningue´m...foraaaaa — Lourdes Guerreiro (@LuzinhaCosta2) 13 de fevereiro de 2018