Após ganhar videogame do neto, avó deixa de ir à igreja para jogar Minecraft

O jovem Jon Aro, da Flórida, nos Estados Unidos, deu um presente de Natal inusitado para a sua avó: um Xbox One. O presente se tratava de uma brincadeira, mas ela gostou muito e resolveu começar a jogar. Alguns dias depois, ela só pensava em passar horas na frente do console.

"Eu comprei um Xbox para a minha avó como uma 'zoeira', mas agora ela está jogando há três dias e eu não consigo fazê-la parar", tuitou o neto, junto a uma foto de sua avó jogando. Depois, ele tuitou: "Alguém, por favor, ajude! Ela deixou de ir a igreja para jogar Minecraft".

Os tuítes viralizaram e os internautas se divertiram muito com a avó. Um seguidor até brincou: "Mas você pode construir uma igreja no Minecraft". Sem dúvidas, o último Natal serviu para que Jon descobrisse novos interesses de sua avó.

Someone please help she skipped church to play Minecraft pic.twitter.com/Dt922xwNP8

I got my grandma an Xbox one as a joke on Christmas and now she’s been playing for 3 days straight and I can’t get her to stop pic.twitter.com/dem2fMoxtI