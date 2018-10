Magazine Após estragos causados por chuva, Cine Lumière Bougainville reabre em Goiânia Salas de cinema ficaram fechadas por 10 dias

Depois de 10 dias fechados por estragos da chuva que danificaram equipamentos, as salas de cinema da Rede Lumière no Shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia, serão reabertas nesta quarta-feira (17). O centro de compras estava fazendo uma reforma no telhado e as chuvas do dia 7 de outubro atingiram alguns equipamentos, que foram afetados. O problema foi re...