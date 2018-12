Magazine Após desistência de Kevin Hart, Oscar 2019 pode ser apresentado sem anfitrião O ator e comediante Kevin Hart havia sido anunciado como apresentador, mas desistiu após polêmicas com antigos tuítes com conteúdo homofóbico

Após o comediante Kevin Hart desistir de apresentar a 91ª cerimônia do Oscar, em fevereiro de 2019, a Academia responsável pela organização está cogitando realizar a premiação sem apresentador. De acordo com a Variety, o grupo foi pego de surpresa com o anúncio de Hart e agora está considerando diversas possibilidades para a apresentação da cerimônia, inclusive deixá-la s...