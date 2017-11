Após decreto proibindo eventos no Oscar Niemeyer, show do Natiruts vai para o Paço Municipal

Um dia após a divulgação de que shows e eventos estão proibidos de acontecer na área externa do Centro Cultural Oscar Niemeyer, a primeira mudança na agenda cultural de Goiânia foi anunciada.

O show da banda brasiliense Natiruts, que acontece no dia 16 de dezembro, foi transferido do Oscar Niemeyer para o Paço Municipal. A turma do reggaezinho divulga seu novo disco “Índigo Cristal”, sétimo álbum de estúdio da banda, e que foi lançado em agosto deste ano.

Apesar do Paço Municipal ser um local inusitado para eventos, a área já passa a ser visada pelos produtores culturais locais. No próximo dia 10 de dezembro, outra festa será realizada no heliponto do Paço.

Entre as razões que motivaram o decreto do Oscar Niemeyer, segundo apurado pela reportagem, estão uma recomendação da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) para evitar danificações no piso, como rachaduras e infiltrações; reclamação de som alto pela vizinhança; e falta de estacionamento durante os grandes eventos.

Nos últimos três anos em que esteve em funcionamento, o CCON recebeu quase 40 eventos, entre eles o Bananada, Cerrado Mix e Arraiá do Cerrado. Desde julho, o espaço está parcialmente fechado por conta de reformas e a previsão de conclusão das obras é para o primeiro semestre de 2018.

A produção do show não quis falar sobre a mudança de local, mas afirmou que a alteração não irá afetar em nada a qualidade do evento, que será em formato de luau, dividido em três áreas.

Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 70, na Tribo, Komiketo, Fnac e no site Ingresso Rápido. Informações: (62) 98464-4191 e 98286-5554.

Confira os valores



• Bronze (meia) - Valor Unissex - R$ 70,00

(Cerveja, refrigerante e água)

• Prata (meia) - Valor Unissex - R$ 110,00

(vodka, suco, cerveja, refrigerante e água)

• Ouro (meia) - Valor Unissex - R$ 150,00

(whisky, vodka, suco, cerveja, refrigerante e água)

Proibição

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), por meio de nota, disse que a medida visa a proteção e preservação do complexo cultural projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer para Goiânia.

O órgão afirma que, com o término das obras da reforma, serão implantadas no CCON a biblioteca e duas salas de cinema de qualidade que se somarão às atrações culturais já em atividade como o Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), os concertos da Orquestra Filarmônica de Goiás e eventos como o Café de Ideias.

Por fim, a Seduce diz que trabalha para que o funcionamento do CCON concilie o interesse da comunidade com as orientações técnicas e para que o espaço possa cumprir plenamente seu papel de polo de acolhimento e difusão cultural, sendo capaz de oferecer amplo leque de opções que incluem lazer e recreação na Esplanada e em toda sua estrutura.