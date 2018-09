Magazine Após 30 anos, sequestro de Boeing que seria jogado no Palácio do Planalto vai virar filme Batizado provisoriamente de "Sequestro do Voo 375", longa-metragem terá filmagens iniciadas em 2019. Caso fechou o aeroporto Santa Genoveva

O drama vivido no céu goiano e também na pista do aeroporto Santa Genoveva por 135 passageiros e oito membros da tripulação do voo 375 da Vasp no dia 25 de setembro de 1988 se tornará filme. A produtora Escarlate deve iniciar no segundo semestre do ano que vem as filmagens de "Sequestro do Voo 375", nome provisório do longa-metragem que contará a história do seq...