Após 20 anos, Cassio Scapin volta a viver Nino do Castelo Rá-Tim-Bum

Não existe palavra melhor para definir o Castelo Rá-Tim-Bum – um dos produtos de maior sucesso da TV Cultura – do que fenômeno. Quando aceitou o papel para viver Nino, a criança de 300 anos que treina para ser feiticeiro, o ator Cassio Scapin não poderia jamais imaginar os caminhos que a série de TV infantil tomaria. Duas décadas após, Scapin volta a viver o personagem no espetáculo Admirável Nino Novo, em cartaz, neste sábado e domingo, às 16 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido.

“Quando gravamos o programa para a TV, ninguém tinha ideia da repercussão que ele tomaria e também não tínhamos esse tipo de preocupação. Queríamos fazer um trabalho que fosse interessante”, contou Scapin, em entrevista ao POPULAR. O programa de TV, idealizado por Cao Hamburger ao lado do dramaturgo Flávio de Souza, contou com apenas 90 capítulos, além de um especial de Natal, exibidos entre 1994 e 1997.

De lá para cá, a trama foi ao cinema, ganhou megaexposições sempre com recorde de público, além de livros, brinquedos e outros produtos licenciados. A exposição com objetos e figurinos da série realizada em 2014 pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo foi a de maior público do museu nos sete meses em que ficou em cartaz. Havia filas de até seis horas para entrar na mostra. O fenômeno se repetiu com outra exposição, no ano passado, no Memorial da América Latina, também em São Paulo.

Admirável Nino Novo é um dos produtos da franquia que une no teatro crianças e marmanjos saudosos em torno do personagem emblemático. Para o ator, voltar a viver Nino no teatro é poder reencontrar um “grande amigo” e dialogar com um público que se renovou, se transformou e ainda continua mantendo o carinho que está relacionado com uma parte importante de várias gerações, a infância. Ele conta que ainda se assusta com a quantidade de fãs de Nino. Adultos na faixa de 30 anos o abordam ao final de cada sessão com lágrimas nos olhos. “É uma sensação muito diferente esta coisa de um adulto se sentir livre para retomar sua infância de forma despudorada.”

Nino é um personagem que ainda mexe muito com o imaginário das pessoas. No novo espetáculo, escrito e dirigido por Maurício Guilherme, o bruxo de 300 anos, que demora muito mais a envelhecer do que outras crianças, não entende porque os amigos cresceram, mas não ele, e deixa o castelo em busca de explicações. A montagem também traz efeitos de projeção e de ilusão para replicar as mágicas do feiticeiro. Uma participação de luxo é a voz do cantor Ney Matogrosso para o personagem Espírito da Aventura.

“Fiz o convite ao Ney e ele nos honrou aceitando”, conta Cássio, que diz ter tomado consciência do fenômeno que o Castelo Rá-Tim-Bum, após perceber que o carinho pela história tinha contagiado gerações. “Acredito que a mágica que explica o sucesso seja a qualidade e a dedicação de todos que fizeram parte do produto original. Quando percebi que pelo menos quatro gerações continuavam gostando do personagem e me tratando com esse extremo carinho, tive a consciência de que o Castelo Rá-Tim-Bum tinha virado um clássico”, revela.