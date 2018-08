Magazine Aos 92 anos, morre radialista Zé Bettio O radialista lançou nomes importantes da música sertaneja como Milionário e José Rico

Morreu aos 92 anos, o radialista Zé Bettio, um dos mais famosos comunicadores do rádio brasileiro. Segundo informações da rádio CBN, ele morreu nessa segunda-feira (27), enquanto dormia em casa em São Paulo. O corpo do radialista foi enterrado no Cemitério do Horto Florestal, segundo funcionários do local. O radialista nasceu em Promissão, no interior de...