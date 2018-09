Magazine Aos 89 anos, Angela Maria morre em São Paulo Velório e enterro vão acontecer neste domingo, 30, na zona sul da capital paulista

A cantora Angela Maria morreu na noite deste sábado, 29, aos 89 anos, em São Paulo. O velório, às 10 horas deste domingo, e o enterro, às 16 horas, estão marcados para a zona sul da capital paulista, no Cemitério Congonhas, que confirmou a realização das cerimônias. De acordo com informações da unidade do Itaim Bibi do Hospital Sancta Maggiore, onde a artista estava i...