Aos 40 anos de lançamento, Cine Cultura exibe o filme Eraserhead

Há 40 anos o cineasta David Lynch lançava o seu primeiro longa-metragem como diretor, o estranhamente surreal Eraserhead. Em meio a uma sequência de sonhos e alucinações, o filme de 88 minutos reconta a história de Henry Spencer, que fica responsável por cuidar de seu filho deformado. A produção será exibida neste sábado (9), às 18h30, na mostra especial David Lynch, no Cine Cultura, localizado na Praça Cívica. A entrada é franca.

Com cenas fabulosas e perturbadoras, Eraserhead foi gravado em preto e branco e produzido com apoio da instituição em que Lynch estudava, a American Film Institute (AFI). Entre tomadas marcantes, como o frango se mexendo no prato ou do solo musical In Haven, escrito por Peter Ivers, o filme é estrelado por Jack Nance, Charlotte Stewart, Jeanne Bates, entre outros atores.

Foi por meio de doações de Jack Fisk e sua esposa Sissy Spacek – a atriz do clássico Carrie, a Estranha (1976) – que o diretor conseguiu concluir o longa, que demorou muito tempo para ser filmado. Com referência no roteiro às obras de Franz Kafka e Nikolai Godol, a produção se tornou popular ao ser exibida em sessões de cinema como filme da meia-noite.

Eraserhead está disponibilizado na internet, mas nada melhor que ter a experiência na tela grande de uma sala de cinema. No Cine Cultura, a produção será exibida novamente na próxima quarta-feira (13), no encerramento da mostra, juntamente com Pretty as a Picture, Estrada Perdida e Twin Peaks: Os Últimos dias de Laura Palmer. No final de semana, a programação ainda acompanha títulos como Veludo Azul, Duna e Coração Selvagem.

Abaixo assista ao trailer e navegue nos mares surreais de Lynch