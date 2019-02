Magazine Aos 38 anos, Claudia Leitte anuncia terceira gravidez e revela nome do bebê Cantora e o empresário Márcio Pereira já têm dois filhos, Davi e Rafael

Aos 38 anos, Claudia Leitte anuncia a terceira gravidez e já divulga nome e sexo do bebê. A cantora deu a notícia durante o Domingão do Faustão deste domingo, 3. Casada há 12 anos com o empresário Márcio Pereira, Claudia Leitte não escondeu a felicidade em falar da chegada de Bela. A cantora está no terceiro mês de gestação. “Nunca escond...