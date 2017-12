Ao vivo, Sandra Annenberg fala sobre sua idade e internautas ficam chocados

A jornalista e apresentadora do Jornal Hoje, Sandra Annenberg, revelou ao vivo, durante o telejornal da Rede Globo, na última terça-feira (26), que vai completar 50 anos em 2018.

Sandra resolveu divulgar sua idade após uma reportagem sobre uma pesquisa que afirma que as pessoas mais velhas estão perdendo a vergonha de contar a idade. “No ano que vem, chego aos 50 anos com muito orgulho e estou me cuidando para chegar aos 90 com saúde”, afirmou.

A Sandra Annenberg revelando que tem 49 anos com rostinho de 30 é meu objetivo de vida — Je ♎🇪🇪 (@jeanazambuja) 26 de dezembro de 2017

Os telespectadores ficaram chocados com a idade da global e logo os internautas não falavam em outra coisa.

A Sandra Annenberg fazendo 50 anos em 2018 é tipo a Avril Lavigne do jornalismo brasileiro — viru 🐥💚 (@viruzitta) 26 de dezembro de 2017

a Sandra Annenberg vai fazer 50 no ano que vem qual foi minha reação? pic.twitter.com/V0gdrVCabU — wagner (@wagner_fons) 26 de dezembro de 2017

Como assim a sandra annenberg vai fazer 50 anos já ela tá melhor que eu com 25 — el musico mascarado (@thiagoa_tag) 26 de dezembro de 2017

A Sandra Annenberg acabou de revelar que em 2018 vai completar 50 anos e eh tô ó pic.twitter.com/ZTMTojkbhq — Beth Moreno (@bethmoreno) 26 de dezembro de 2017

CHOCADOOOO QUE A @sandraannenberg VAI FAZER 50 ANOS 😱😱😱😱 quero estar assim nos meus 50, amém — Zuffonoaudiólogo (@venyycils) 26 de dezembro de 2017

"Sandra Annenberg" revela ter 50 anos pic.twitter.com/J0i19Kat79 — Hora Da Fofoca (@HFofoca) 26 de dezembro de 2017

sandra annenberg vai fazer 50 anos, bicho pic.twitter.com/AkANJZ2RcY — garoto que chorou trovão (@browncoloredboy) 27 de dezembro de 2017

Geennte a Sandra Annenberg vai fazer 50 anos, estou chocado, quero chegar na idade dela com cara de novo e lindo igual ela.. pic.twitter.com/BfCStDHhJm — Antônio Pinheiro (@AAntonioJunior) 27 de dezembro de 2017