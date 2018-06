Magazine Antonio Fagundes volta a Goiânia com a comédia Baixa Terapia Ator reúne família e afetos na peça, que mostra os divertidos dilemas de três casais

“A TV me acha sério demais, né? Mas não sou, não. No fundo, sou palhacinho”, contou, aos risos, ao POPULAR, o ator Antonio Fagundes. O veterano volta hoje a Goiânia com a comédia Baixa Terapia, em cartaz às 19 horas, no Teatro Rio Vermelho. Acompanhado de grande elenco - que tem o filho, a ex e a atual mulher - Fagundes apresentará a peça do argentino Matias Del F...