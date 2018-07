Magazine Antes de vir para Goiânia, Gusttavo Lima revela a Bial que começou a cantar em coral de igreja Ainda criança, o pai de Gusttavo deu um violão para o menino tocar em festa da Folia de Reis no interior de Minas Gerais

Durante entrevista ao programa 'Conversa com Bial', que vai ao ar nesta quinta-feira (19), após o 'Jornal da Globo', o cantor Gusttavo Lima revelou que começou a cantar no coral da igreja com o pai e tocar violão sem nunca ter tido aula. “Quando tinha cinco para seis anos de idade, meu pai me deu um violão. Foram quatro dias de serviço braçal para ganhar o instru...