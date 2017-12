Antes de morrer, pai deixa presentes de aniversário por cinco anos para a filha

Quando Bailey Sellers chegou em sua casa, em 2013, no dia do seu aniversário de 17 anos, encontrou um buquê de flores vermelhas e roxas na porta de sua casa endereçada a ela. “Você vai receber flores até completar 21 anos. Te amo, papai”, dizia o bilhete que veio junto com a arranjo.

O detalhe é que Michael Sellers, pai de Bailey, havia morrido três meses antes, de um câncer fulminante no pâncreas. Antes de falecer, ele fez um acordo com uma floricultura da cidade em que moravam, Maryville, no Tennessee, para entregar flores a sua filha até ela completar 21 anos, e escreveu um cartão com recados diferentes toda vez.

Quando completou 18 anos ganhou flores rosas, vermelhas aos 19, rosas e brancas aos 20 e em diferentes tons de roxo aos 21. “Ele queria que a filha soubesse que era amada e que ele estaria lá em todas as etapas importantes da sua vida”, disse Kristi Sellers, mãe de Bailey, em entrevista para o The Washington Post.

Bailey postou fotos das flores que ganhou quando completou 21 anos, no último dia 24, como fez nos últimos anos, mas dessa vez a imagem viralizou e já alcançou mais de 350 mil retuites no Twitter. “Essa é a minha última carta de amor para você até nos reencontrarmos”, escreveu Michael no cartão. “Eu não quero que você chore mais nenhuma lágrima por mim, filhota, porque eu estou em um lugar melhor. Você é e sempre vai ser a joia mais preciosa que me deram”, continuou.

“Eu esperava umas 10 curtidas, como aconteceu todo ano”, disse Bailey ao The Washington Post. “Acordei uma manhã e meu celular estava completamente travado, foi completamente louco. Não faço a menor ideia de como isso viralizou, mas fico muito feliz que minha história tenha ressoado com tantas pessoas”, comentou.

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO