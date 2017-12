Antes da pausa, goianos da Banda Uó prometem um novo single para a próxima terça-feira (5)

Já se vão sete anos desde que três jovens goianos começaram a conquistar fãs com o estilo exagerado, cheio de humor e com músicas que misturam tecnobrega com indie e pop. Depois de dois discos lançados, porém, a Banda Uó vai dar uma pausa, não sem antes entregar, como um presente para os fãs, um último single, Tô na Rua.

“É uma música que a gente já estava trabalhando antes da decisão”, explicam ao Estados integrantes Davi Sabbag, Matheus Carrilho e Mel Gonçalves. “Tem uma pegada diferente, não tem tanto humor. Ainda assim dá para ver a raiz da Banda Uó ali.” A música vai ser lançada com um videoclipe “volta às origens” nesta terça-feira, 5.

A pausa, ao contrário do que fãs especulam, não tem a ver com brigas, é apenas o desejo de mudança pessoal. “O grupo tem uma proposta fechada, de ser divertido, e isso nos limita artisticamente”, explica Davi. “As pessoas agora vão poder nos conhecer individualmente. Não devem ficar tristes, estão ganhando três novas carreiras. E se a gente quiser voltar amanhã, vamos voltar”, completa Matheus. “Tempo de cada um experimentar o que gosta”, diz Mel.

Os três se conheceram na noite goiana. Matheus e Davi chegaram a namorar brevemente e foi do relacionamento, que terminou antes mesmo do lançamento de Shake de Amor, que surgiu a ideia para o projeto. Depois de um vídeo publicado no YouTube, eles resolveram completar o grupo com Mel. “A gente achou que como uma dupla masculina o projeto não vingaria.” Fizeram um EP de versões, com músicas que iam de Katy Perry a The Killers em versão tecnobrega, e lançaram dois discos, Motel (2012) e Veneno (2015).

Com o sucesso, o grupo conquistou - mesmo sem a pretensão de ser - o status de ícone LGBT. Isso, numa época ainda sem nomes como Pabllo Vittar ou Liniker, foi uma barreira nos meios de comunicação, afirmam. “Na época não era como hoje, a discussão sobre empoderamento não estava em alta. As pessoas não sabiam o que a gente era”, dizem os meninos. “Mas acabamos sendo precursores”, completa Mel, que é transexual. “As Bahias (e a Cozinha Mineira), Pabllo, Lia Clark, todo mundo que está nesse cenário agora, eram nossos fãs. Somos uma espécie de vanguarda.”

Com o estilo específico, com humor nas letras, a Banda Uó só chegou ao público geral com o segundo álbum e com o single Catraca, trilha da novela I Love Paraisópolis. “Sempre quisemos algo diferente e temos bom senso para isso (o humor). Há uma linha tênue entre fazer música divertida e paródia de programa de humor”, diz Davi. “A Banda Uó tem uma cara mais pop, mas sempre foi indie, no sentido de que pertencia a um lugar diferente. Fala de amor, mas com um pouco de sacanagem.”