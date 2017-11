Anitta volta a Goiânia em dezembro; confira o giro cultural da cidade

Festa

Anitta volta a Goiânia em dezembro

A cantora pop Anitta volta a Goiânia para a festa Ensaio dos Esquecidos que tem data marcada para o dia 22 de dezembro. O evento promete ser um aquecimento para o réveillon. Os ingressos já estão à venda no site Meu Bilhete e custam R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia). O local do evento ainda não foi divulgado pela organização. Anitta lançou na madrugada do último domingo sua nova música. O single Downtown é o terceiro lançamento do projeto CheckMate. A faixa conta com participação do colombiano J. Balvin, vencedor de dois Grammy Latino e a voz por trás de Mi Gente.

Flamboyant

Cantatas de Natal celebram diversidade musical

A tradicional cantata de Natal do Flamboyant Shopping começa nesta terça-feira, às 19h30. A estreia de programação fica por conta da Banda Marcial do Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos. A apresentação estará sob a regência do maestro Maxwell Amaral. O repertório traz sucessos conhecidos do grande público em roupagem instrumental. Entre os destaques, estão previstos Billie Jean, de Michael Jackson, e Viva la Vida, da banda Coldplay, além de clássicos natalinos como Jingle Bells e Desejamos um Feliz Natal. As apresentações se estendem até o dia 21 dezembro. A entrada é franca. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3300, Setor Jardim Goiás.

Mesa Redonda

Feminismo negro é tema de debate na UFG

O Políticas Públicas em Debate discute o feminismo negro e mais especificamente o lugar da mulher negra nas políticas públicas, nesta terça-feira, às 18h30, na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. As convidadas para compor a mesa que conduzirá esse debate são Marta Quintiliano, formada em relações públicas e mestranda em antropologia social pela instituição, e Yordanna Lara, historiadora e membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Goiás. Entrada franca. Rua Jacarandá, s/n, Campus II Samambaia.

Teatro

Espetáculo ironiza uso da religião em proveito próprio

O espetáculo Os Irmãos das Almas, escrito pelo carioca Martins Pena, é a atração desta terça-feira, a partir das 20 horas, no Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás. A história é uma comédia clássica do dramaturgo, que ganhou nova roupagem na visão de Almir Amorim, diretor da peça. No enredo, os atores ironizam o uso da religião em proveito próprio e contam a história de um homem que se vê dominado pela mulher e pela sogra. Elementos de superstição fazem com que o personagem tente se impor dentro de casa. A apresentação faz da parte do projeto Circulação da Peça e a entrada é franca. O teatro fica na Rua Moretti Foggia, Centro, cidade de Goiás. Mais informações: 98258-2723.