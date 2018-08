Magazine Anitta se recupera de hérnia de disco e já tem data marcada para retorno aos palcos "Andei meio capenga em alguns shows por causa disso. Eu andava e doía. Agora estou bem mais tranquila e vou voltar com tudo", comentou a cantora

Anitta informou nesta quarta-feira, 22, que está melhorando da hérnia de disco e já está conseguindo se locomover com mais facilidade. "Eu andei meio capenga em alguns shows por causa disso. Eu andava e doía. Agora estou bem mais tranquila e vou voltar com tudo", disse ela em um story do seu perfil do Instagram. A cantora informou que voltará curada aos palcos em 31 ...