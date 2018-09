Em meio ao conturbado período de eleições presidenciais, a cantora Anitta acabou se envolvendo em uma polêmica com seu público sobre política. Depois que começou a seguir uma amiga, que declarou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), Anitta virou alvo de críticas na internet.

Em vídeo publicado no Instagram, a cantora relata que além de receber xingamentos, está sendo ameaçada. Anitta afirma ainda que sua amiga também está sofrendo diversos ataques pelas redes sociais. “Estão fazendo o mesmo com a minha amiga. Eu conheço ela há mais de sete anos e não gostaria de parar de falar com ela por conta da posição política dela”, afirmou.

Indo na contramão de diversos artistas, ela deixou bem claro que não vai revelar em qual candidato à presidência vai votar. "Eu sou uma cidadã igual a vocês, trabalho pra caramba, pago meus impostos. Eu fiz o meu dever, pesquisei e escolhi dentro do que eu acredito o meu candidato, mas assim como vocês, eu também tenho direito a um voto secreto", disparou.

Diante da polêmica, o nome de Anitta foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter, então ela resolveu se manifestar por lá.

Eu não segui um perfil em apoio à nenhum candidato. Segui um perfil de uma amiga de 8 anos que finalmente consegui reencontrar e se ela escolheu expor seu voto é um problema dela. — Anitta (@Anitta) 19 de setembro de 2018

É um direito meu não querer opinar sobre política e eu só estou exercendo esse direito. — Anitta (@Anitta) 19 de setembro de 2018

Não quero ser obrigada a odiar ninguém por isso. Não quero ser obrigada a fazer campanha política quando não foi esse o trabalho que escolhi. — Anitta (@Anitta) 19 de setembro de 2018

Com a sua imagem vinculada à de Jair Bolsonaro, a artista foi acusada de usar a bandeira LGBTQ+ para alavancar sua carreira sendo que estaria, agora, apoiando a "morte da comunidade gay". Em sua defesa, ela alegou que faz parte da comunidade, porém acabou recebendo mais críticas. Os seguidores logo trataram de rebater, afirmando que a cantora não faz parte do LGBTQ+ por ser hetero.

É totalmente incoerente dizer que eu apoio a morte à comunidade LGBTQ+ quando eu faço parte dela. Estaria apoiando minha própria morte. — Anitta (@Anitta) 19 de setembro de 2018