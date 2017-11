Anitta se casa com Thiago Magalhães após seis meses de namoro

Após seis meses de namoro, a cantora Anitta, de 24 anos, e o empresário Thiago Magalhães, de 25, oficializaram o relacionamento em um contrato de união estável em um cartório do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora.

Em entrevista recente ao canal no YouTube da atriz Giovanna Ewbank, Anitta não escondeu a vontade de “subir ao altar”. “Estou namorado, e não tenho problema de assumir. Seria muito injusto eu querer que meu público me aplaudisse, me desse números, fosse nos meus shows e não se metesse na minha vida. É normal e natural. Só não aprofundo esse assunto porque ele (o marido) é anônimo”, explicou a cantora.

Namoro discreto

Diferente da dança, dos looks e da atitude ousada, Anitta mantém seu relacionamento em discrição e longe dos holofotes. “Fui eu que escolhi a fama. Ele, não! Tento deixar isso preservado o máximo possível. Mas a gente não se esconde. Vamos ao cinema, ao shopping... Tudo normal!”, compartilhou.