Magazine Anitta posta primeira imagem como jurada no “The Voice” no México A brasileira será jurada junto com o colombiano Maluma, com quem lançou a música 'Sim ou Não' em 2016

A cantora Anitta postou foto no Instagram na terça-feira, 17, confirmando que será uma das técnicas na versão mexicana do reality show musical The Voice, chamado La Voz...México. A brasileira será jurada junto com o colombiano Maluma, com quem lançou a música Sim ou Não em 2016, o mexicano Carlos Rivera e a espanhola Natalia Jiménez. “É com muita alegria que confir...