Anitta, Marília Mendonça ou Pabllo Vittar? Saiba qual a voz feminina mais ouvida no Spotify

A plataforma musical via streaming Spotify lançou nesta quinta-feira (8) uma lista com os nomes das 10 vozes femininas mais ouvidas no aplicativo no Brasil. A divulgação integra uma ação do Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje.

O ranking é dominado pela música sertaneja e pelo funk, além de contar com artistas internacionais. O top 3 da lista conta com a drag queen Pabllo Vittar, a goiana Marília Mendonça e Anitta, que ocupa a 1ª posição.

Confira abaixo o top 10 das mais ouvidas no Spotify no Brasil:

1 - Anitta

2 - Marília Mendonça

3 - Pabllo Vittar

4 - Anavitória

5 - Simone & Simaria

6 - Maiara & Maraísa

7 - Camila Cabello

8 - Dua Lipa

9 - Taylor Swift

10 - Demi Lovato