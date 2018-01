Anitta é indicada pela primeira vez a uma premiação dos Estados Unidos

Na noite desta terça-feira, 9, o iHeart Music divulgou os primeiros indicados da sua premiação anual, o iHeart Music Awards, e Anitta vai concorrer na categoria Social Star. Essa é a primeira vez que a cantora é indicada a um prêmio dos Estados Unidos.

A categoria inclui músicos, compositores, youtubers e outras personalidades influentes nas redes sociais. Anitta retuitou o anúncio de sua indicação e comemorou com emojis.

Congrats to the beautiful #Anitta for her nomination for the #SocialStarAward at the #iHeartAwards! RT to vote for @Anitta ⭐️ pic.twitter.com/eMdwrN9Xnh