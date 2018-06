Magazine Animais de estimação ganham festa junina em Goiânia O evento promete brincadeiras, brindes e petiscos para os pets

O mês de junho chegou e as comidas típicas e quadrilhas se espalharam por toda a cidade e, para ninguém ficar de fora, no próximo sábado (16) acontece uma Festa Caipira dedicada aos animais de estimação. O evento acontece no Pet Place Gaia, situado no encontro das ruas T-29 e T-44, no Setor Bueno. A entrada é gratuita e aberta ao público. Os organizadores prometem br...