Animação 'Yellow Submarine', dos Beatles, será lançada no Brasil como história em quadrinhos

Em comemoração aos 50 anos da animação Submarino Amarelo, dos Beatles, a editora DarkSide vai lançar no Brasil uma adaptação em história em quadrinhos do filme. Lançado em 1968, o filme conta a história de Pepperland, um paraíso debaixo d'água onde as músicas do álbum Sgt. Peppers tomam conta de todo o ambiente, mas que sofre com a ameaça dos Malvados Azuis. Para e...