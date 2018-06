Magazine Angelina Jolie pode perder guarda dos filhos se limitar contato deles com o pai Juiz determinou novas regras para que as crianças passem mais tempo com Brad Pitt

Angelina Jolie corre o risco de perder a guarda primária dos seis filhos caso não mude a forma como permite que as crianças tenham contato com o pai, Brad Pitt. Segundo o site TMZ, o juiz do caso de divórcio do casal acredita que é "prejudicial" para as crianças que Angelina continue restringindo o acesso de Pitt a elas. Em nova decisão, o ...