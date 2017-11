Anel de noivado de Meghan Markle com príncipe Harry tem diamantes de Diana

A atriz Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram o seu noivado na manhã desta segunda-feira (27). Após o comunicado divulgado pela Clarence House (residência da família real britânica), o casal fez fotos oficiais para a comemoração da ocasião. Nos cliques, foi possível conferir o anel que Harry deu para Meghan.

Usando um casaco estruturado branco da marca Line, por cima de um vestido verde escuro da grife Parosh e sapatos nudes da Aquazzura, todos os holofotes estavam mesmo no novo anel do dedo da noiva.

His Royal Highness Prince Harry and Ms. Meghan Markle are "thrilled and happy" to be engaged. Here they appear at a photocall at Kensington Palace Gardens this afternoon, on the day their engagement is announced. Uma publicação compartilhada por Clarence House (@clarencehouse) em Nov 27, 2017 às 8:26 PST

A peça possui 3 diamantes diferentes e foi feita pela joalheria britânica Cleave and Company, que é a responsável pelas joias da rainha Elizabeth, avó de Harry.

De acordo com o site da revista People, foi o próprio noivo que criou o design do anel e dois diamantes são de sua mãe, a princesa Diana. O terceiro, maior e central, veio de Botswana, um país na África onde o príncipe e Meghan passaram férias no ano passado.