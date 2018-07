Magazine Andressa Suíta publica foto de Samuel, seu segundo filho com Gusttavo Lima O caçula do sertanejo e da modelo nasceu em Goiânia, onde a família mora

A modelo Andressa Suíta publicou na manhã desta quarta-feira (25), uma foto em seu perfil no Instagram, onde está junto com o marido, o cantor Gusttavo Lima, e o segundo filho, Samuel, que nasceu de parto normal, às 13h45 de terça-feira (24), na Maternidade Modelo, no Setor Sul, em Goiânia.