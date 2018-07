Magazine Andressa Suíta mostra fotos do parto de segundo filho com Gusttavo Lima "Agora entendo quando dizem que o amor se multiplica com a chegada do segundo bebê. A casa tem mais leveza...", escreveu

A modelo Andressa Suíta mostrou fotos tiradas durante o trabalho de parto de seu segundo filho com o cantor Gusttavo Lima, Samuel, que nasceu na última terça-feira, 24. "Agora entendo quando dizem que o amor se multiplica com a chegada do segundo bebê. A casa tem mais leveza. ... Estou muito feliz por conseguir mais uma vez trazer meu filho ao mundo por parto norma...