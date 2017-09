André Trigueiro fala sobre prevenção ao suicídio

O jornalista e escritor André Trigueiro estará em Goiânia neste sábado para proferir a palestra Viver é a Melhor Opção, sobre prevenção do suicídio. O encontro com o público, organizado pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), será no Teatro Goiânia, às 19 horas, com entrada gratuita. As vagas são limitadas à ocupação do espaço. A palestra, cujo tema também assunto de livro do jornalista, integra a programação do Setembro Amarelo, campanha realizada desde 2014 em todo o País, visa a conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. Em Goiânia, além da palestra, o Setembro Amarelo inclui também a Caminhada pela Valorização da Vida, que ocorre neste domingo, às 16 horas, no Parque Flamboyant, e o Pedale pela Vida, no dia 17, às 8h30, com trajeto saindo do Parque Flamboyant até o Parque Areião. Av. Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Informações: 3223-4041.