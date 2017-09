André Frateschi vence 'PopStar'; veja reações do público

O ator André Frateschi é o vencedor da primeira temporada do PopStar. Ele animou a plateia e os jurados com Hey Jude, dos Beatles, e depois Let's Get It On, de Marvin Gaye. Na última rodada, escolheu Under Pressure, do Queen.



Ele venceu, neste domingo, Eduardo Sterblitch, Lucio Mauro Filho, Mariana Rios e Sabrina Parlatore, que se enfrentaram em três rodadas de votação. Os dois finalistas foram Frateschi, que chegou a 29,10 pontos, e Claudio Lins, que ficou com 27,32.



Julgados por Ana Carolina, Fafá de Belém, Marcos & Belutti, Maria Rita, Paula Toller, Paulo Ricardo, Preta Gil, Pretinho da Serrinha e Toni Garrido, ambos foram bastante elogiados.

Não teve golpe! André Frateschi CAMPEÃO 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — 🦋Ariel 🦋 (@prasempreamorr) 10 de setembro de 2017

Dá tempo de colocar o André Frateschi no palco mundo do #RockinRio2017 ? Pela amor de Deus! O cara é incrível!!! — Gioncé (@limaa_gii) 10 de setembro de 2017

Cláudio Lins meu amor, desbancou a favorita Mariana e se mandou pra final ao lado do não menos sensacional, André Frateschi. #amei — Fran (@alokaproenca) 10 de setembro de 2017

Sobre essa explicação toda enrolada que o Toni Garrido deu por não ter votado no André Frateschi. #PalcoPopStar pic.twitter.com/f3nJRZr3CF — VICK 👑🌟 (@Debinha009) 10 de setembro de 2017