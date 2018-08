Magazine André D’Elia: 'Colocar temas como Cerrado na tela é uma provocação' Antes de embarcar para a capital, onde participará de debate, o documentarista André D’Elia falou ao POPULAR. Confira principais trechos da conversa:

Você já conhecia a região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros desde 2005, mas só depois de dez anos a degradação do Cerrado virou filme em suas mãos. Como surgiu a vontade e o projeto? Voltar à região e ter contato com a monocultura da soja, uma atividade que prejudica o meio ambiente e não gera empregos, fez com que eu entendesse a urgência do projeto. Mas o ...