Magazine Anderson Richards volta ao palco do Teatro Sesc Centro O cantor apresenta neste fim de semana o acústico Eu Pra Mim, seu primeiro disco solo

Vocalista e fundador da banda Mr. Gyn, o cantor Anderson Richards (foto) é a atração da noite desta sexta-feira (21), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Com nove CDs e três DVDs do grupo lançados, ele investiu no ano passado na gravação de seu primeiro disco solo, o acústico Eu Pra Mim, que será a base da apresentação deste fim de semana em Goiânia. O álbum conta sua história...