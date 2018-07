Magazine Anderson Richards relembra sucessos da carreira no Café Nice

O vocalista da Mr. Gyn, Anderson Richards, anima o Café Nice nesta sexta-feira, a partir das 23 horas, com sucessos da trajetória, além de repertório do primeiro CD solo, Eu Pra Mim. Fundador da Mr. Gyn, grupo de pop rock com 20 anos de carreira, nove CDs e três DVDs, no inédito trabalho solo de 2017 Anderson optou por contar sua história musicalmente dos 16 anos de idade ...