Anastasia descobre que está grávida em trailer de 'Cinquenta Tons de Liberdade'

Cinquenta Tons de Liberdade tem um novo trailer: nele a personagem Anastasia (Dakota Johnson) descobre que está grávida. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 9 de fevereiro.



O vídeo mostra cenas do casal que ela faz com Christian Grey (Jamie Dornan) e detalha melhor a trama do terceiro episódio da franquia. Este é também o último filme da trilogia, encerrando a história do par romântico.

Apesar do rebento, os dois terão novidades mais sombrias, como inimigos que buscam vingança de Ana, que precisará fugir de seu ex-chefe, Jack Hyde (Eric Johnson), a arquiteta Gia Matteo (Arielle Kebbel), que quer Christian, o retorno de uma ex, Elena Lincoln (Kim Basinger), e de uma irmã.

Assista: