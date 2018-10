Magazine Ana Miranda ministra oficina de escrita criativa em Goiânia Também atriz, a escritora começou sua carreira nos anos 1970, quando trabalhou em filmes do Cinema Novo.

Escritores de diversas partes do País fazem parte da programação da quarta edição da Oficina de Escrita Criativa, realizada pela União Brasileira de Escritores (UBE) – Seção Goiás. O primeiro nome, neste sábado (20), será o da premiada Ana Miranda (foto), vencedora do Jabuti de revelação por seu mais famoso livro, Boca do Inferno (1989), em que narra as trajetórias d...