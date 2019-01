Magazine Ana Maria Braga e Louro José estão afastados do Mais Você até o fim de Janeiro Ana Furtado é quem vai comandar a atração até o começo de Fevereiro

Ana Maria Braga será substituída por Ana Furtado, durante o mês de janeiro. A titular do Mais Você e o louro José estarão em férias. Além de Ana Furtado, o programa contará com a participação do ator português Ricardo Pereira.Ana Maria se despediu dos espectadores nesta sexta-feira, 4, e disse que Furtado está muito animada com a missão, após o desafio de superar o c...