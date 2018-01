Ana Maria Braga: 'É burrice matar macacos por causa da febre amarela'

A apresentadora Ana Maria Braga criticou a atitude de parte da população que tenta matar macacos para combater a febre amarela. Na última semana vieram à tona imagens de bananas com comprimidos de veneno no Rio de Janeiro e em São Paulo. A prática repete um comportamento do ano passado, também na época em que a doença estava se espalhando. A apresentadora do Mais Você afirma que a atitude é ignorante. "É burrice", disse ao vivo na edição do programa desta segunda-feira, 22.

Ela lembrou que a mídia explica insistentemente que não é o macaco que transmite a doença. "Ela é transmitida por mosquitos. Matar macaco achando que isso vai ajudar a diminuir os casos de febre amarela nos humanos é burrice, não vou falar nem que é ignorância".

No Twitter, internautas apoiaram a manifestação da apresentadora global. "Ana maria deu um pisão nesses ridículos que estão matando os macacos", escreveu, por exemplo, uma usuária.