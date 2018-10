Magazine Ana Furtado fala sobre tratamento de câncer no programa ‘Mais Você’ “É um choro de felicidade estar aqui com você, um agradecimento meu por também estar aqui, receber você e entendendo o que significa isso na cabeça de uma pessoa. Porque a gente é igual a todo mundo”, justificou Ana Maria

