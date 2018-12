Magazine Ana Furtado comemora fim de tratamento contra câncer A atriz e apresentadora publicou um vídeo nesta segunda-feira, 17, ao lado do médico Fernando Maluf, oncologista dela

Ana Furtado dividiu com seus seguidores no Instagram a felicidade de receber alta médica após finalizar o tratamento contra o câncer de mama. A atriz e apresentadora publicou um vídeo nesta segunda-feira, 17, ao lado do médico Fernando Maluf, oncologista dela. "Que felicidade, estou recebendo alta", anunciou. "Ana Furtado terminou o tratamento do jeito mais incrív...