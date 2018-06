Magazine Ana Flávia Frazão e Licio Bruno na série Concertos Didáticos para Juventude Recital de piano e voz será apresentado nesta quarta-feira no Centro Cultural UFG, com entrada franca

A pianista Ana Flávia Frazão e o baixo-barítono Licio Bruno se apresentam em recital inédito nas série Concertos Didáticos para Juventude nesta quarta-feira, às 20h30, no Centro Cultural UFG, em Goiânia. Com entrada gratuita, o concerto marca o início da colaboração artística entre os dois músicos. No programa, estão obras de Schubert, Ravel, Villani e Villa-...