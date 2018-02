Análise: The Square - A Arte da Discórdia

O filme The Square - A Arte da Discórdia ganhou a Palma de Ouro de 2017, o prêmio máximo do Festival de Cannes. É muito apropriado que o mais tradicional dos festivais europeus de cinema tenha reconhecido não apenas o ácido retrato que o filme faz das contradições da arte contemporânea, mas também sua satírica leitura dos desencontros da multicultural sociedade europeia dos dias atuais.

Seu tema e narrativa são irônicos de saída. Um diretor de museu, dedicado à arte de vanguarda, se vê tragado numa insana polêmica em torno de uma instalação artística e sua consequente viralização publicitária, graças ao plano de marketing maluco que fora bolado por uma agência de comunicação terceirizada.

A partir dessa confusão, as histórias paralelas de The Square vão criando um painel surrealista das inúmeras conflitualidades da Europa atual, sejam elas causadas pelo mal disfarçado cinismo entre grupos e indivíduos, seja por lacunas políticas ou incompatibilidades culturais.

Em meio a tudo isso, se sobrepõem ainda as provocações da Arte, com ‘A’ maiúsculo, e suas contraditórias demandas por renovação e aceitação pública.

Seguindo a tendência, os filmes europeus hoje não são mais oriundos de um só país, mas o resultado de mesclas de múltiplo arranjos de financiamento e produção. No caso de The Square, ele é predominantemente um filme sueco, mas realizado em parceria com a Dinamarca, Alemanha e França. Isso talvez explique também a profusão de idiomas que aparecem nele.

A todo instante um personagem fala numa língua e é respondido em outra. Essa babel insólita é ao mesmo tempo o perfeito enquadramento do The Square, quanto expressão última de suas mensagens.

Leon Rabelo é cronista do POPULAR, doutorando em Comunicação na UnB, formado em música e estudou filosofia