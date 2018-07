Magazine Análise: Ainda estamos aqui Jadson Jr., músico e autor do livro Das Cores ao Século XXI: Uma História do Movimento Pós-Punk em Goiânia nos Anos 1980

Quando, em 1991, o Nirvana vendeu mais que Michael Jackson o mundo enxergou pela primeira vez as bandas chamadas independentes - que estavam ali desde o fim dos anos 1970. A jornalista Gina Arnold então proclamou: “Nós vencemos.” E Michael Azerrad em seu livro Our Band Could Be Your Life perguntou: “Mas quem somos ‘nós’? e por que ‘nós’ somos tão diferentes ‘deles’?” “N...